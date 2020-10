Viljandimaale uusi positiivseid ei lisandunud

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proove, 67, Harjumaale. Ida-Virumaale lisandus üheksa, Hiiumaale kolm ja Tartumaale kolm ning Lääne-Virumaale ja Pärnumaale kaks nakatunut. Järva-, Jõgeva- ja Raplamaale lisandus üks uus juhtum. 12-l positiivse proovi andnul olnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 56,81.

Harjumaa juhtumitest 53 laekus Tallinna. Viis nakatunut Harjumaal on varasema nakatunu lähikontaktsed, ühel juhul on viirus sisse toodud Ukrainast. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 2500 inimest, kellest 515 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 14 kollet. Eelmise ööpäevaga lisandus 13 Viru vangla kinnipeetava proovitulemus, nende hulgas oli kaks rahvastikuregistri järgi Lääne-Virumaale laekunud tulemust.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 10 aktiivset kollet ning regionaalosakonna jälgimisel on ligi 900 inimest, kellest haigestunud on 144.

Tartumaale lisandunud juhtumite puhul oli kahel juhul tegemist lähikontaktiga varasemate nakatunutega, ühel juhul oli tegemist nakatumisega tööalase kontakti kaudu. Valgamaale lisandunud juhtumi puhul toodi nakkus sisse Venemaalt. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on rohkem kui 300 inimest, kellest 48 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 250 inimese, kellest 44 on haigestunud.

Täna hommikul viibis haiglas 40 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel oli neist kolm. Koju saadeti kolm inimest ning üks patsient viidi Ida-Viru keskhaiglast üle Tartu ülikooli kliinikumi. Uusi haigusjuhtumeid avati 10.

Eestis on kokku tehtud üle 259 000 esmase proovi, nendest 4771 ehk 1,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.