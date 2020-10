Helir-Valdor Seeder: rahvaküsitlus on nüüd juba ainuõige valik

ISAMAA ON alati toetanud abielu mõistmist naise ja mehe liiduna ning soovib, et see nii ka jääks. Just abielu mõistele sisu andmisel on väärtusküsimusena selline kaal, mille nimel täiendada Eesti põhiseadust. Tundliku väärtusküsimusena tajub seda ka avalikkus.