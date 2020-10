Mäeltküla tööstuspargi krunte saab edaspidi osta oksjonita

Viljandi vallavanem Alar Karu nimetas põhjuseks, miks enampakkumistest loobuti, operatiivsust. "Et ei oleks nii, et ettevõtja ootab aasta või pool, millal oksjon tuleb," lausus ta. Karu sõnul ei tohiks olla ohtu, et säärase korralduse puhul tekib mõne krundi pärast rebimine. "Neid variante on seal territooriumil nii palju, et ei ole põhjust konkureerida."