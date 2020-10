Viljandimaale lisandus kaks nakatunut, kogu Eestisse 82

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proove, 44, Harjumaale. Ida-Virumaale lisandus 17, Raplamaale kolm ja Viljandimaale kaks nakatunut. Järva-, Jõgeva-, Lääne-, Pärnu-, Põlva-, Tartu-, Valga- ja Võrumaa said juurde ühe nakatunu. Kaheksal positiivse proovi andnul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 52,07.

Harjumaa juhtumitest 34 laekusid Tallinna. Kuue Harjumaa juhtumi puhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsetega. Neli Harjumaa juhtum on sisse toodud Venemaalt, Belgiast ja Horvaatiast. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.