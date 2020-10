Mario Karro on kinnisvaramaakler. Tema päevad mööduvad objekte pidi joostes, dokumente koostades ning klientide ja pankadega suheldes. Selle kõige kõrvalt on ta paras spordihull. Kõlab ehk uskumatult, aga juba kuus aastat on ta selleks kõigeks energiat ammutanud ainult taimsest toidust.