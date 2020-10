Kas tõesti juba 14 aastat Borati debüüdist? Aeg ikka lendab. Kui võiks arvata, et reedel Amazoni voogedastuskanalis vaatajate ette toodud film jätkab sealt, kus eelmine pooleli jäi, siis vahepeal on maailm Boratist isegi ette jõudnud ning see, mille üle naersime 14 aastat tagasi, on kohal ka Eestis ega ole eriti naljakas.