Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak ütles, et kaubik ja järelhaagis täitusid poolteise tunniga. «Esimesed annetajad olid kohal juba pool tundi varem,» lausus ta. «Oli ka neid inimesi, kes ei saanud oma asju ära anda, hiljem saime kokku kümmekond kõnet ja kirja. Kindlasti valmistas see pahameelt, kuid panen ikkagi inimestele südamele, et nad ei viskaks asju ära, vaid leiame selle võimaluse,» rääkis Kassak ja lisas, et seetõttu peatubki uuskasutuskeskuse kaubik uuesti Viljandis 3. novembril kella 11–13.