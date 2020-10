Raadioteater ja Ugala kutsuvad kuuldemängu esmakuulamisele

Kuuldemäng "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" on saanud eetriküpseks.

Raadioteatri ja Ugala ühisprojekt, kuuldemäng "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" on saanud eetriküpseks. Enne veel, kui see jõuab raadioeetrisse, kutsub teater osa saama pidulikust esmakuulamisest. See on laupäeval, 31. oktoobril kell 20 Ugala väikeses saalis. Kuuldemängule järgneb vestlusring.