«Meie kõigi soov siin Eestis on ühine: me tahame jääda ellu ja peame õppima elama koos viirusega,» rääkis Ugala teatri juht Garmen Tabor. «Kõik meetmed on vabatahtlikud, keegi ei sunni kedagi, aga nagu ma ise olen märganud, inimesed kannavad teatris tõesti maske ja see on väga tore.»