Olustvere mõisa häärber saab uue katuse

Olustvere mõisa 1903. aastal valminud peahoonel oli veel kaks aastat tagasi originaalkatus, kuid suuremate sadude ja kevadise lumesulamise aegu lekkis see tublisti. Mullu vahetati välja lõunapoolne katuseosa ja praegu on uuendamisel ülejäänud osa. Esialgse kiviga jääb vaid see veerand, kus varem oli lasteaed.