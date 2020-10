Oudekki Loone: mis kasu on ametühingust?

ÜKS TERVISHOIU valdkonnas töötav inimene ütles mulle, et ühel päeval ta enam ei suutnud. «Meie töötingimused on niisugused, mis tegelikult segavad töö korralikult tegemist, aga ma ei saa seda kuidagi muuta. Me õpime aastaid oma eriala, kuid palganumber jääb väikseks. Veel enam, see pannakse meile lihtsalt ette, võta või jäta. Aga ma armastan oma tööd! Ma ei taha seda vahetada! Võtsin lihtsalt telefoni ja helistasin oma kolleegid läbi: «Kuulge, aitab! Meil kõigil on samad probleemid, teeme midagi.»