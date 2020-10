Kaja Kallas: kuidas elada koroonaviirusega

Võib-olla ei kao COVID-19 nii pea kuhugi ja me lihtsalt peame õppima sellega elama. Käte desinfitseerimine, maski kandmine, rahvarohkete kohtade vältimine ja eneseisolatsioon on need, millega peame olema valmis elama pikemat aega.

Koroonaviirus on siin, meie hulgas. Meie inimesed haigestuvad endiselt ja vajavad ravi. Viiruse leviku piiramiseks on maailmas kehtestatud mitmesuguseid reegleid ja nõudmisi. Eesti piirangud on muu maailma omadega võrreldes üsna väikesed. Meie praegune elutegevus ei ole olulisel määral häiritud ja see on kindlasti õige tee. Me peame oma ühiskonda lahti hoidma nii palju kui võimalik. Lapsed vajavad kooliharidust, vanemad vajavad võimalust käia tööl ja ühiskonna laiem soov on, et meil säiliks elementaarne võimalus üksteisega sotsiaalselt läbi käia.