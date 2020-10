Lumekahurid saaks endale Viljandi spordikeskus, kes ei konkureeriks seejuures Hunt­augul tegutseva lumepargiga, vaid hakkaks tegelema vaid murdmaasuusatamisega. Algav talv kuluks eeskätt sellele, et lumetegemist Huntaugul katsetada ning välja mõelda, kuhu kilomeetripikkune rada rajada. Järgmisel talvel on plaanis rajada veetorustik, et lumetootmine oleks kiire ja efektiivne.