Kõpu hooldekodu ehitatakse ümber sotsiaalkeskuseks

Põhja-Sakala valla arendus­spetsialist Erki Heinaste ütles, et renoveerimisprojekt sai raha riigi energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise meetmest, mis on mõeldud avaliku sektori hoonetele. Toetussumma on 215 000 eurot, projekti eeldatav kogumaksumus on 650 000 eurot, ent lõplik hind selgub ehitaja leidmiseks korraldatava riigihanke käigus.