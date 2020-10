Hõrk kanaburger väikses keldribaaris

Viimaste aastate jooksul on Viljandis avatud, kuid siis üsna varsti suletud ridamisi burgerikohti: Sheriff Saloon, DönerFood, Vanalinna Burger. Midagi on aga selles pihvi ja saia koosluses nii vaimustavat, et selle kiirtoidu populaarsus ei rauge. Nõnda ei ole sugugi üllatav, et vaikselt on Tallinna tänavale endise Minikohviku ja hilisema Tamma pubi ruumidesse tekkinud Viking Burger, ning tööpäeva lõuna ajal oli see näljastest inimestest pungil. Nagu teistel, oli ka mul huvi, milliseid maitseelamusi Viking Burger pakub ja mille poolest see kohvik teistest erineb.