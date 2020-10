Viljandi politseiuurija Kadri Aavik ütles, et Eestis antakse peaaegu iga nädal teada mõnest juhtumist, kus inimene on petuskeemi tagajärjel oma rahast ilma jäänud. Viljandimaal on viimase üheksa kuu jooksul registreeritud 19 niisugust kelmust.