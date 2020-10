17 proovi olid positiivsed, Viljandimaal mitte ükski

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid proove, 12, Harjumaale. Ida-Virumaale lisandus kolm ning Pärnumaale ja Võrumaale üks uus juhtum. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 41,08.

Kõik 12 Harjumaa juhtumit olid Tallinnas. Kolm Harjumaa juhtumit on seotud nakatumisega pereringis ning ühel juhul toodi viirus sisse Inglismaalt. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Kokku on põhja regionaalosakonna jälgimisel rohkem kui 1800 inimest, kellest 332 on haigestunud.

Ida-Virumaa uutest juhtudest kaks on seotud perekondliku nakatumisega, ühel juhul toodi haigus sisse Ukrainast. Ida regionaalosakonna jälgimisel on rohkem kui 570 inimest, kellest haigestunud on 115.

Rahvastikuregistri järgi Võrumaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest nakatunu elab Harjumaal. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on rohkem kui 300 inimest, kellest 54 on haigestunud.

Pärnumaa uue haigusjuhu asjaolud on täpsustamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on rohkem kui 140 inimest, kellest 28 on haigestunud.

Täna hommikul viibis haiglas 30 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel oli neli patsienti. Koju saadeti üks inimene ning üks inimene viidi Lääne-Tallinna keskhaiglast üle Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Uusi haigusjuhtumeid avati kolm. Haiglates on lõpetatud 536 haigusjuhtumit 522 inimesega.

Tervenenud on 3505 inimest.

Eestis on kokku tehtud rohkem kui 252 000 esmast proovi, nendest 4428 ehk 1,75 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.