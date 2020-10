Koolivaheaeg lõppes 14 purjus noorele politsei hoole all

Näiteks sai politsei nädalavahetusel teate, et Viljandis Vaksali tänaval on inimene maas pikali. Kohapeal selgus, et see oli ülejoonud 14-aastane poiss, kes oli kukkunud ja viga saanud. Arstiabi ta ei vajanud, politseinikud andsid ta emale üle.

Viiratsi alevikus oli suurem seltskond alaealisi, kelle vaba aeg möödus muu hulgas alkoholi tarvitades. Politsei tuvastas enam kui kümnel noorukil alkoholi tarvitamise tunnused, nad anti samamoodi lapsevanemate hoole alla ja asjaga tegeleb edasi noorsoopolitsei.

Ühe väljakutse said politseinikud Viljandi Lasteparki, kus seltskond alaealisi loopis prügi maha ja häiris möödujaid. Seal alkoholi tarvitamist ei fikseeritud. Patrull lasi noortel prügi üles korjata ning noomis neid teistega viisakalt käituma.

Viljandi piirkonnavanem Meelis Lill ütles, et alkoholist ja selle halvavast mõjust noorele organismile tuleks lapsele rääkida enne, kui tal selle vastu huvi hakkab tekkima. "Uuringute järgi alustavad Eesti noored alkoholi tarvitamist keskmiselt juba 12-13-aastaselt, mistõttu on vanemlik selgitus vajalik enne seda," lausus politseinik ja lisas, et hiljem võib eakaaslaste surve alkoholi tarvitamiseks olla juba nii suur, et lapsevanemal on lapsele selgeid piire raske seada.

"Me ei väsi lapsevanematele kordamast, et kui nooruk jäetakse nädalavahetuseks üksinda koju, tuleks huvi tunda, millega ta aega plaanib sisustada," rääkis Lill. Sel nädalavahetusel juhtuski, et üks laps kutsus eakaaslased enda juurde ning korraldas alkoholiga peo. "Sellega kaasnes paras peavalu nii endale, sõpradele kui ka vanematele," rääkis piirkonnavanem.

Lill selgitas, et lapsevanematel on kaasvastutus oma laste ees. "Süüealine ehk 14-aastane ja vanem nooruk vastutab küll ise oma tegude eest, kuid lapsevanem vastutab lapse kasvatamise eest. Jättes noored omapäi tegutsema, kasvatatakse osati nende iseseisvust, kuid samamoodi lükatakse endast eemale kohustust olla lapsevanem."