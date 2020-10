Politsei tabas reidil kaks purjus lapsevanemat

Neljast vahele jäänud purjus sohvrist kaks olid lapsevanemad, kes parasjagu sõidutasid oma lapsi kooli.

Viljandi patrullitalituse juht Silver Simuste sõnul võeti kontrollaktsioon pärast nädalapikkust koolivaheaega ette, et veenduda, kas lapsi kooli viivad vanemad või tööle suundujad on roolis kained.

"Laste ohutus ja nende ohutu koolitee on meile väga tähtsad ning tahtsime veenduda, et kooliaja kätte jõudes järgivad kõik hoolsalt liiklusreegleid," selgitas Simuste.

Asjaolu, et neljast alkoholi pruukinud juhist kaks sõidutasid parasjagu lapsi kooli, ei näita tema sõnul muud, kui hoolimatust omaenese laste vastu. "Seda enam et laps eeldab, et lapsevanem kaitseb teda, mitte ei pane alkoholi tarvitanuna rooli istudes teda hoopis ohtu."

Simuste ütlemist mööda tundub, et koolivaheaeg on mõnele vanemale nii-öelda rihma lõdvaks laskmise aeg nõnda, et koolinädala algusekski ei suudeta kaineks saada.

Politsei lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virgi sõnul korraldati politseiaktsioon Tartu tänaval seepärast, et seal on keskmisest intensiivsem liiklus ning sellest johtuvalt ka suurem tõenäosus liiklusohuks, kui keegi peaks ohutusnõudeid eirama. Virgi sõnul on selliseid aktsioone plaanis tulevikuski.