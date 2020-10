Maakonna noored hakkavad osaluskohvikus muresid arutama

Mulgi valla noortevolikogu kommunikatsioonijuht Kaire Kannistu sõnas pressiteate vahendusel, et kavas on välja selgitada noorte nägemus tulevastest valimistest, kohanemine uue olukorraga ning lahenduste leidmine piirkonna muredele. Osalemiseks tuleb varem registreeruda ning selleks vajaliku lisainfo leiab Facebookist. Registreerimine kestab 30. oktoobrini või seni, kuni kohti jätkub. Viljandimaa osaluskohvik on osa Eesti noorteühenduste liidu projektist "Noorelt noorele – osalusest laiemalt", mille elluviimist on toetanud Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.