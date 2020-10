Selgusid «Koolitantsu 2020» lõppkontserdil esitatavad tantsud

Festival saab igal aastal alguse maakondlikelt tantsupäevadelt, kuhu on oma tantsudega oodatud kõik noored tantsijad ja nende juhendajad. Sealt valib tantsud välja maakondlike tantsupäevade žürii. Piirkondlikel tantsupäevadel teevad oma valiku juba lõppkontserdi kunstilised juhid, kelle ülesanne on lavastada lõppkontsert, pakkudes ülevaatlikku lavastuslikku tervikut festivaliaastal loodud eriilmelistest tantsudest. Lõppkontserdi kunstilised juhid tõid festivaliaastast esile positiivse muutusena tantsužanride kaotamise ja ütlesid, et tänu sellele olid kontserdid vaheldusrikkad. "Publikuna vaatad siis iga tantsu kui terviklikku teost, mitte ei keskendu ühele stiilile ja selle sees olevale tehnikale ning seetõttu on pilt huvitav ja värskendav," ütles Kadi Aare. "Tantsijad tahtsid lavale – see tohutu tantsujanu paistis kõikidest nähtud tantsudest välja. Eriti just lastetantsudes oli mõnus kogeda seda tantsijates säilinud ehedust ja puhast tantsurõõmu, mis tantsule nii palju juurde annab," lisas ta. Lõppkontserdi teine kunstiline juht Kristjan Kurm märkis muusikapalade lavastamise oskust: "Neid tantse, kus üks muusikaline teos oli algusest lõpuni terviklikult ära lavastatud, ilma lõikeid tegemata ja mikse kasutamata, oli mitmeid, ja see teeb rõõmu."