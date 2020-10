Viljandis paar tundi peatunud uuskasutuskeskuse kaubik täitus oodatust kiiremini

"Meie laupäevane külastus osutus üle ootuste populaarseks. Oleme käinud Eestimaa erinevais paigus, Tallinna lähedal, valdades, saartel. Nii kiiresti pole meie kaubik aga kunagi täitunud, pigem on isegi pooltühjaks jäänud," ütles Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak. "Me olime Viljandis kohal kaubiku ja järelhaagisega. Mõlemad said vähem kui kahe tunniga täis," lisas ta.