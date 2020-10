Talveajale üleminek muutis rongide sõiduplaani

Rongide sõidugraafik muutub talveajale ülemineku tõttu, enim nihkuvad Tallinna ja Narva vahel sõitvate rongide väljumisajad. "Nagu ikka kevadeti ja sügiseti, ei pääse me sõiduplaani muutmisest ka seekord. Samas võime koos reisijatega rõõmustada, sest remonditööd on Tapa-Narva lõigul lõpetatud ning seega saame jälle oma kliendid kiiremini kohale viia. Ekspressrong sõidab Narva vähem kui 2 tunni ja 15 minutiga. Et sõitjatel oleks kiireid ühendusi võimalik maksimaalselt ära kasutada, anname Narva liinil jälle käiku õhtuse ekspressrongi, seda mõlemal suunal," ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.