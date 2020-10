Maitsete nädal toob maitsed metsast taldrikule

Maitsete nädala eesmärk on suurendada toitlustusasutuste külastatavust, toetada piirkonna arenevat toidukultuuri ja toidu väiketootjaid ning tõsta esile kohalikku toorainet. Lõuna-Eesti valitud toidukohad pakuvad 5.–15. novembrini erimenüüd, mis on inspireeritud teemast "Metsast taldrikule". See tähendab, et nendes toitudes peaks ühe komponendina kasutatama eestimaist metsaandi.