"Päeva eesmärk on liita kogukonda, teadvustada ja tutvustada rahvamajade argipäeva ning väärtustada seal töötavaid inimesi. Motiveerime inimesi olema rahvamajaga, sest kohalik omavalitsus pakub kultuuriteenust just nii, nagu seda oskab soovida kogukond. Kogukonna motiveeritus annab inspiratsiooni ja jõudu rahvamaja personalile," selgitas Viljandimaa omavalitsuste liidu kultuurinõunik Kai Kannistu. Tänase päeva puhul valmis video, mille abil on on võimalik piiluda Viljandi rahvamajade sisemusse. Video autor on TaaVID Meedia ning see valmis koostöös Eesti Kultuurkapitali Viljandi ekspertgrupi ja Viljandimaa omavalitsuste liiduga.