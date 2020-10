Hovard Nurme ostis 15 aastat tagasi kasutuskõlbmatu Kolga-Jaani rahvamaja vallalt 320 euroga, et seda lagunemisest päästa. Nurme tegi omakasule mõtlemata majas põhjaliku remondi, aga et eaka mehe tervis pole enam kiita, müüs hoone 135 000 euro eest taas Viljandi vallale. Tema süda on küla keskpunkti päästmise üle rahul.