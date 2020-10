Sakala fotograaf Elmo Riig otsis üles 13 Viljandi vanalinna maja, mis kõik kannavad seda numbrit. Mõnel neist on käsi käinud halvemini, teisel on jälle olnud rohkem õnne, aga see kurjakuulutav number seinal jätab enamasti ükskõikseks nii elanikud kui omanikud.