Rüki galeriis saab tutvuda käsitööõlledega

Korraldaja Villem Variku hinnangul peaks see olema tänavu Eesti suurim käsitööõllefestival, sest kõik ülejäänud on ära jäänud või olnud sellest väiksemad. "Meil tuleb kohale 13 pruulikoda. Kahe päeva jooksul pakuvad nad enda valmistatud käsitööõlut, -siidrit ja -napsi," ütles Varik. Proovida saab rohkem kui sadat õllesorti, näiteks pruulikoda Tanker pakub umbes 20 sorti.

Õllefestivali on varem peetud kaks korda suvel Lennukitehases. Variku sõnul käis esimesel aastal sealt läbi rohkem kui tuhat ja mullu rohkem kui 600 inimest. "Ma ise loodan, et kahe päeva jooksul käib ikka üle 500 inimese läbi," ütles Varik. Kuigi suvel oli viiruse oht samuti suur, käis juulis kahepäevaselt hoovifestivalilt läbi ligi 1500 inimest.

Festivalialale sisenemine on tasuta, kuid seal tuleb lunastada žetoonid ja topsi. Kesvamärjukest saab osta žetoonide eest. "Seda oleme kõik aastad teinud. See on mugav: siis saavad tehingud tehtud kiiremini ega pea tegelema kaarditerminaliga. Rahaga arveldades peaks iga kord ka käsi pesema," märkis Varik.

Et festival on mõeldud väiketootjatele, ei ole keegi sellele alkoholi pärast viltu vaadanud. "Me räägime ikkagi Eesti väiketootjatest ning käsitöö- ja kvaliteetõlle kultuuri edendamisest," sõnas Varik.

Ta lisas, et kõikidest pruulikodadest on kohale tulnud pruulmeistrid, kui mitte omanikud. "Nad jagavad retsepte ja suhtlevad oma klientidega. Nemad ei teeni selle pealt suurt midagi, neile on see pigem reklaamüritus," ütles korraldaja.