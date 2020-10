Mardi- ja kadrisante saab koju kutsuda

Kõigepealt saavad kõik sõpruskonnad, pered, huviringide ja kollektiivide liikmed end kampaania "Hakkame santima" veebileheküljel santidena kirja panna. Seejärel võivad santidest huvitatud kodud või töökollektiivid end üles andnud mardiperedega ühendust võtta, et sanditamiseks sobilik aeg kokku leppida. Siis ei saa pugeda vabanduse taha, et sante pole kuskilt võtta, kui suisa santimishuvilised ja santidest huvitatud omavahel kokku viiakse.

Eesti folkloorinõukogu kampaania "Hakkame santima" eestvedaja Kati Taal sõnas, et Eestis on palju kodusid, kes ootavad novembris pikisilmi külla mardisante. "Mõnda metsatallu või kortermajja pole mardiõnn aga juba aastaid jõudnud, seetõttu on mardisantide jaoks hoolega valmis pandud annid jäänud jagamata ning sandid pole saanud õnne viia," sõnas Taal.