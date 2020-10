Koroonasse nakatus Eestis ööpäevaga 53 inimest, Viljandimaale haigestunuid ei lisandunud

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid proove, 32, Harjumaale. Ida-Virumaale lisandus 12 nakatunut ja Saaremaale üks. Kaheksal positiivse proovi andnul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud ja see võib tähendada, et tegemist on välismaalasega. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 37,02.