Viljandi haigla alustas HIV-positiivsete ravi

Novembrist on võimalik aga kõigil soovijatel HIV nõustamiseks ja raviks pöörduda Viljandi haiglasse. Seal saavad soovi korral oma ravi jätkata näiteks need inimesed, kes Viljandisse mõneks ajaks õppima tulevad.

"Elu näitab, et eri põhjustel võib olla keeruline selle haigusega oma kodukandis arsti juures käia. Julgustan neid inimesi kindlasti Viljandi haiglasse pöörduma," ütles Viljandi haiglas ambulatoorse ravi kliinikut juhtima asunud infektsioonhaiguste arst Kadri Kõivumägi.

"Kui varem alustati ravi pärast diagnoosi saamist, siis nüüd alustatakse ravi kohe. Mida kiiremini inimene ravi saama hakkab, seda parem on tema tervislik seisund edaspidi,“ selgitas Kõivumägi.

"Mida vähem aega on viirus saanud organismis paljuneda ja immuunsüsteem kahjustada, seda parem on hilisem elukvaliteet," ütles Kõivumägi. "Kui me saame varakult jaole, võib HIV-positiivse inimese elu olla samaväärne kui tavainimesel."