Kui jäähalli kümutusmasinad nädal tagasi käima pandi, uskus uisutreener Eve Elken, et neljapäevaks saab jää valmis. See kasvas aga loodetust kiiremini, nii et juba teisipäeval sai uiskudega peale minna. Sealt edasi on hallis peetud nii hoki- kui iluuisutamistreeninguid.