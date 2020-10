VILJANDI VALD ON praeguseks eksisteerinud juba seitse aastat. 2013. aastal liitusid Pärsti, Saarepeedi, Paistu ja Viiratsi vald rõngasvallaks ümber Viljandi linna. 2017. aastal lisandusid Tarvastu ja Kolga-Jaani, muutes Viljandi valla üheks suurimaks omavalitsuseks terves Eestis. Kogu see periood on olnud keeruline ja täis suuri muutusi, aga kuidas nüüd edasi liikuda ja oma nõrkused tugevusteks muuta.