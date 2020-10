Maskikontsert täitis Sakala saali

Sarja "Made" sponsorjuhi Diana Tiitsi sõnul tuli publik isikukaitsevahendi ideega kenasti kaasa. "Loodetavasti said inimesed sellest innustust, et edaspidigi ruumides enda ja teiste ohutusele mõelda," rääkis Tiits.

Kultuuriakadeemia muusikaosakonna juhataja Marko Mägi sõnas omalt poolt, et "Made" kontsertide puhul on sümpaatne noorte entusiasm ja energia, mida professionaalidel võib vahel vajaka jääda.

"Selle sarja kontserdid on tihti nii huvitavad ja kõrgel tasemel, et me unustame ära, et see ei ole veel valmis professionaalne produktsioon, vaid ennekõike harjutus tulevaseks eluks," lisas Mägi.