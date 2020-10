Võistlustulle astub kaheksa pärimusbändi

Sandra Vabarna sõnul tekitab noortebändide žüriisse kuulumine elevust ja ootusärevust. "Seda sündmust on pärimusmuusika ja üldse meie muusikamaastikul väga vaja, see annab noortele inspiratsiooni ja meile järelkasvu," ütles Vabarna. "Olen sotsiaalmeedia vahendusel noorte ettevalmistustel silma peal hoidnud. Minu jaoks on muljetavaldav, kuidas on kirjutatud löövaid tekste bändide kirjeldamiseks ning presenteeritud eriilmelisi ja ägedaid fotosid. Ja muidugi bändide nimed! Need on leidlikud ja suurepärased! Ma ei jõua ära oodata, et saaksin kõiki neid noori juba laval esinemas näha," lisas Vabarna.