Marju Kõivupuu peab muuseumis loengu kingituste ajaloost

Juttu tuleb kingituste tähtsusest ja tähendusest ning kinkimise kombe muutumisest ja nende muutuste põhjustest aja- ja kultuuriloos. Saame teada, millal eestlased hakkasid kingitusi tegema ning millised need olid; millised on kinkimise ja kingitustega seotud uskumused ja kombed ning mida on sobinud kinkida ja mida mitte ning miks.

Kristi Kangilaski on vabakutseline illustraator ja lastekirjanik. Ta on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia graafika eriala. Oma esimese raamatu "Päike läheb puhkusele" andis ta välja juba õpingute ajal ja lisaks paljudele illustreeritud raamatutele on temalt ilmunud veel kaks autoriraamatut. Viimane neist on suve lõpul trükist tulnud "Kõige õigem", millest kohtumisel ka veidi enam juttu tehakse.