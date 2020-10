Kõpu jõel valmis kalapääs

Projektijuht Külli Tammur, kes keskkonnaagentuuris sellega tegeles, sõnas, et varem takistas Pärnu jõestikus kalade rännet Sindi pais, kuid nüüd võivad jõkke jõuda ka lõhelised ja vimb. Samuti pole Kõpu jõkke varem pääsenud haug, ahven ja särg. "Need pole kaitsealused kalad, aga kalamehele pakuvad rõõmu ikkagi," ütles ta.

Eilsest algas üle-eestiline lõheliste püügirahu, mis kestab 30. novembrini. Kalastuskaardi omanikud võivad endiselt lõhelisi püüda vaid Jägala ja Narva jões. Kalastuspaus on Tammuri sõnul kehtestatud põhjusel, et praegu on rännuaeg: lõhelised tulevad sügisel merest jõgedesse kudema, kevadel liiguvad nad tagasi merre toituma. "Loodame, et kui vale kala otsa satub, laseb aus kalamees ta praegu tagasi," lausus Tammur.