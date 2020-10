Tänavuse maadluskalendri üks uuendustest on laste karikasari, kus võistlevad kuni 11-aastased kuuel etapil vaba-, ranna- ja Kreeka-Rooma stiilis. Möödunud nädalavahetusel pandi võimed proovile Kreeka-Rooma stiilis. Olgugi et see pole Tuleviku maadlejatele tavapärane stiil, kogunes neli pjedestaalikohta.