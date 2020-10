Nädala teine pool kisub soojemaks

Neljapäeva öösel on riikliku ilmateenistuse andmeil mandril siin-seal vihmahooge. Saartele jõuab aga juba uus sajuala ja laieneb kiiresti üle maa. Lõuna- ja kagutuul ulatub rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub 2–4 kraadist Virumaal 9–11 kraadini läänepoolsetes maakondades. Päeval jõuab üks osa aktiivsest madalrõhkkonnast üle Skandinaavia Lõuna-Soome ja selle servas sajab meil tihedat vihma. Hilisel pärastlõunal jääb saartel vihmahooge harvemaks. Tuul pöördub järk-järgult edelasse, õhtul läände ja puhangud võivad siis sisemaalgi ulatuda üle 15, rannikul 20 ja saartel 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 8–13 kraadi.

Reedel liigub madalrõhkkond Soomest Karjala poole ja selle servas lõõtsub öösel tugev edela-, enne keskööd ka läänetuul, puhanguid on 15–18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul järk-järgult läände ja loodesse ja jääb veidi nõrgemaks. Aeg-ajalt sajab vihma, pärastlõunal saartest alates saju tõenäosus väheneb. Õhutemperatuur on öösel 8–12 kraadi, päevane temperatuurifoon jääb enam-vähem samale tasemele.

Laupäeval lahkub madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle järel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on sajuta, loode- ja läänetuul nõrgeneb. Üürikeseks jõuab jahedam õhumass ja temperatuur langeb sisemaal 0 kraadi lähedale, rannikul on kuni 8 kraadi sooja. Päev on samuti peamiselt sajuta kuni pärastlõunani, siis läheneb merelt madalrõhulohk. Saartele ja Eesti lõunaserva jõuab tihedam pilvemass, hakkab vihma sadama ning õhtul muutub sadu laialdaseks. Tuul pöördub lõunakaarde ja on mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on 6–11 kraadi.