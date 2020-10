Varas leiab lukustamata uksed ja lahtised aknad

Eluruumidest varguste arv on aasta-aastalt vähenenud. 2019. aastal oli varguste arv viimase viie aasta madalaimal tasemel. Võrreldes möödunud aasta esimese üheksa kuuga on sel aastal eluruumidest varguste arv samal tasemel, ent siiski tasub inimestel mõelda oma vara hoidmisele.

Lukustamata uks, lahtine aken või aknast paistvad väärtuslikud esemed on varastele ahvatluseks ning annavad neile märku, et kodust on midagi võtta. Enim vargusi pannakse toime reedest pühapäevani, mil on suurim tõenäosus, et inimesed viibivad kodust eemal.

Juhtivkorrakaitseametnik Nurmely Mitrahovitš ütles, et kui koduomanik unustab uksed lukustada või aknad lahti, on varaste jaoks pool tööd juba tehtud. "Sestap on oluline meelde tuletada, et olles ise oma vara esmased kaitsjad, saame väikeste tegudega vargusi ennetada," sõnas ta. Et varastele meeldib tegutseda varjatult, tasub kasutusele võtta kõik abinõud, mis pikanäpumehi eemale peletaks: valgustus, signalisatsioon ja kaamerad.

Mitrahovitš sõnas, et enim pakuvad varastele huvi sularaha, tööriistad, jalgrattad ning ehted ja arvutid. "Huvitutakse sellistest esemetest, mida saab hõlpsasti kaasa viia ja kiirelt edasi müüa," lisas ta. Kindlustusleping ei aita kahju ära hoida, küll aga on sellest palju abi, kui kahju on juba tekitatud, kuid ka kindlustuse puhul peab oma varaga hoolikalt ümber käima.

Mittetulundusühingu Eesti Naabrivalve tegevjuhi Marek Väljari sõnul saavad varguste ennetamiseks ühe piirkonna elanikud koos palju ära teha. "Lisaks oma vara kaitsmisele on võimalik moodustada naabrivalvepiirkond, et seeläbi luua tugev ja ühtehoidev kogukond ning olla üksteisele abiks vara ja kodu hoidmisel."