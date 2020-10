Kehaline väljendaja, kes mängib muusikaga

Piret Mädamürk on pärit Võrumaalt ning teab oma juurtest väga palju. «Meil on pikad traditsioonid korraldada suguvõsa kokkutulekuid. Meil on oma hümn, oma laulud, oma fotoalbumid ja väljajoonistatud sugupuu,» räägib ta ning lisab, et on saanud nautida ilusat lapsepõlve. «Meil polnud klassikalises mõttes talu suure põllumaa ja loomadega, aga elasime linna lähedal orgude, järvede ja metsade keskel. Ja oli väga kihvt sõpruskond: noori oli palju ja ettevõtmised olid vabad. Hommikul läksime välja ja õhtul tulime. Tuuseldasime metsatukkades ja ehitasime onne. Oli ka uljaspäisust ja lollusi, aga see kõik tasus end ära.»