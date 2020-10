Kindla käega noored panid kuulid vihisema

Vambola Järvekülje nimeline noorte laskjate karikavõistlus sai teoks teist korda ning sellest võtsid osa nii noorkotkad, kodutütred kui ka Viljandi spordikooli õpilased. Poisid ja tüdrukud võistlesid eraldi ning kahes vanuserühmas. Kohal oli ühtekokku 41 võistlejat ning korraldaja Kairi Heinsoo sõnul on see väga hea tulemus.

"Eelmisel aastal osales 27 last. Tegelikult registreerus seekord isegi 50 laskjat, aga et on koolivaheaeg, mõni jäi haigeks ja mõnel olid pereasjad ajada, jäi lõplik arv pisut väiksem," rääkis Heinsoo ning rõõmustas, et noorte laskesportlaste tase aina tõuseb.