«Mullu oli saagid väiksemad, aga hind korralik, tänavu on saagid korralikud, aga hinnad rohkem kui kaks korda madalamad,» ütles Sürgavere kandis tegutseva Westi Kartuli tegevjuht Maido Saarman. «Üle Euroopa on saagid head, sealt see madal hind tuleb.»