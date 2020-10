Kui Vabaduse platsilt Tartu tänavani on kõnniteed korras, siis Tartu ja Tallinna tänava ristmikust Uku keskuseni tuleb jalakäijatel läbida paras takistuste rada. Pool kõnniteest on valmis, teine pool on killustiku all ning järjest viletsamaks muutuv ilm ei tee liiklemist lihtsamaks.