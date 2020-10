Kadri Allikmäe: kahjuks mitte igaüks pole oma õnne sepp, aga me kõik oleme inimesed

"Alkoholi küüsis oleval inimesel on palju terviseprobleeme ning lootus on kerge kaduma.." FOTO: Elmo Riig

KUI MA EELMISEL nädalal artikli «Valuoja valus vaatepilt» (vaata 17. oktoobri Sakalat) ettevalmistuse käigus küsisin Viljandi linna sotsiaalameti juhatajalt Livia Kaselt, mida linn teeb alkoholiprobleemide ennetuseks, vastas ta, et ennekõike vastutab iga isik oma elu eest ise. Kask ütles mulle, et esmalt peaks igaüks ise tegema kõik selleks, et ta saaks hakkama ja tuleks oma eluga iseseisvalt toime. Juhataja tõdes, et inimesel endal on kõige suurem võimalus probleeme ennetada või nendega toime tulla.