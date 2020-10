Aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused Lääne regiooni juhataja Jaan Viljas kinnitas, et ettevõte on nii Viljandimaal kulgevate riigimaanteede kui Viljandi tänavate talviseks hooldamiseks valmis. Esmaspäeva pärastlõunaks, kui viljandlased said näha talve esimest lumesadu, oli teede talvine hooldeperiood juba mituteist tundi kestnud.