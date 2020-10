Lasteaeda tuleb bassein

Viljandi vallavanem Alar Karu rääkis, et Kolga-Jaani lasteaia renoveerimise mõte tekkis siis, kui hoone ühest osast kolis välja hooldekodu, mis enam tänapäevastele ootustele ja nõuetele ei vastanud. «Oli näha, et lasteaed on väsinud ja see oleks vaja korda teha,» lisas ta.

Basseiniga lasteaiad on tulevik

Tehti täisprojekt: renoveeritakse kogu hoone ja muudetakse see energiasäästlikuks. Vallavanema sõnul renoveerimine lasteaiakohtade arvu siiski ei suurenda ja valla plaanide kohaselt jääb lasteaed kaherühmaliseks ka tulevikus. «Pikas perspektiivis peaks piirkonnas selline lasteaed olema, ehkki rahvastiku üldine prognoos ei toeta seda, et viie aasta pärast oleks rohkem lapsi kui praegu,» tõdes Karu.

Lisaks rühmaruumidele ja saalile saab Kolga-Jaani lasteaed endale ujula. Praegu on Viljandi valla lasteaedadest ujula vaid Ramsil, kuid vallavanema sõnul on valla strateegiline plaan tekitada ujumisvõimalus lasteaedades igas valla piirkonnas. «Kui Ramsil on, siis Kolga-Jaani, Leie ja Saarepeedi piirkonnas võiks samuti olla üks lasteaed, kus on ujula,» lisas Karu ning lisas, et ujula võiks tulla ka Tarvastu piirkonda ja Viiratsisse.

Ramsi lasteaia direktor Maret Tamme rääkis, et bassein on igapäevases kasutuses ning seal käivad lisaks nende enda lastele kõikide Viljandi valla lasteaedade koolieelikud, kes saavad nende treeneri käe all 10 tundi ujumisõpet. «Ujuma hakkavad lapsed alates kolmandast eluaastast. Nendel on tund üks kord nädalas ja vanematel on kaks korda nädalas,» lisas Tamme.

Direktor rääkis, et ujulat kiidavad nii lapsed kui ka lapsevanemad. «Kõrvaltvaatajana tundub, et lapsed on tervemad: vesi on tervendav ja rahustav. Lapsevanematele meeldib muidugi see, et laste ujumisriided saab pärast ujumist ära kuivatada ja need ei lähe märjalt kaasa,» lisas ta. Enne Ramsi lasteaia renoveerimist tema kinnitusel nende lapsed ujumistunnis ei käinud. Tamme hinnangul oskab lasteaeda lõpetavatest lastest ujuda umbes 95 protsenti. «On üksikuid, kes ei saa selgeks, aga õpetaja ütleb, et isegi selle 10 tunniga on ujumise algtõed selged,» ütles ta.

Vald paneb suurema osa rahast

Teisipäeval andis Viljandi vallavalitsus pressiteate vahendusel teada, et riigi heakskiidu on saanud taotlus, millega küsiti raha Kolga-Jaani lasteaia rekonstrueerimiseks. Riigi tugiteenuste keskuselt saab vald lasteaia renoveerimiseks toetust 361 400 eurot, kuid tööde kogumaksumuseks on prognoositud 1 278 600 eurot. See tähendab, et vald peab omast taskust toetama renoveerimist 917 200 euroga.

Vallavanem Alar Karu ütles, et lasteaia renoveerimine on kirjutatud sisse eelarve­strateegiasse, mis läheb hääletusele järgmisel volikogu istungil. Kui see kinnitatakse, hakatakse tegelema hanke koostamisega.