Viljandis kahte rehvitöökoda pidava Aalux Rehvid juhataja Alar Niilus rääkis, et rehvivahetuse järjekorrad on parajad ning midagi hullu ei ole. Aaluxis on tema sõnul elava järjekorra ootaeg umbes pool tundi kuni tund ning broneerimisega saab aja nii neljapäevaks kui ka reedeks.

Niiluse sõnul algas suurem huvi rehvivahetuse vastu juba eelmise nädala lõpul, kuid see pole veel päris hooaja algus. "Alati on inimesi, kes sõidavad hommikul vara, ja nemad tahavad kindlasti saada rehvi alla varem. Kes rahulikult võtavad, need alles tulevad. Ja see hulk, kes on tulemata, on kindlasti tunduvalt suurem," rääkis ta.