Uuskasutuskeskuse kaubik võtab laupäeval Männimäel vastu kasutuskõlblikke asju

Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Esme Kassaku saadetud pressiteates on kirjas, et mittetulundusühing Uuskasutuskeskus külastab oktoobris Lõuna-Eestit, et teha üleliigsete asjade annetamine inimestele mugavamaks. Paljudes kohtades on olemas rõivakonteinerid, ent kahjuks lõpetavad raamatud mõnikord paberi- ja papikonteineris ning mõni väga heas korras ese jõuab segaolmejäätmete hulka. Uuskasutuskeskuse kaubik võtab vastu nõusid ja raamatuid, samuti saab ära tuua kasutuskõlblikke hobi- ja sporditarbeid ning väiksemat kodutehnikat. Loomulikult on oodatud ka rõivad ja jalatsid.