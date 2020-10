Pärast seda, kui Viljandi linnajuhid otsustasid anda Viljandis sündinud laulja Jaak Joala mälestuse jäädvustamiseks 50 000 eurot, kiirendas mälestusmärki rajav mittetulundusühing nullist sajani sellise hooga, et tasub ainult kadedust tunda. Paraku oli kiirendus nii järsk, et nüüd pole teist võimalust kui hoog maha võtta ning panna paika uus plaan – avada Jaak Joala mälestusmärk tema sünniaastapäevaks, 26. juuniks. Oleks ka ju sümboolne meenutada Viljandis sündinut just sel päeval, mil ta sündis.